Kremlin yanlısı aktivist Almanya'yı terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kremlin yanlısı aktivist Almanya'yı terk etti

Kremlin yanlısı aktivist Elena Kolbasnikova, ikamet ettiği Almanya'da hakkındaki yeni suçlamalardan sonra eşiyle birlikte apar topar ülkeyi terk etti.

Almanya'da Rusya yanlısı mitingler düzenlemesiyle adından sıkça bahsettiren, en sonra 9 Mayıs'ta Berlin Tiergarten'deki Sovyet anıtında düzenlenen gösterileri organize etmekle suçlanan Kolbasnikova, Almanya'dan ayrıldı.

Köln Yüksek Mahkemesi'nin Haziran 2023'te Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaşı alenen desteklediği gerekçesiyle 900 euro para cezasına çarptırdığı Kolbasnikova'nın eşiyle birlikte yaşadığı Köln'deki evi iki gün önce AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği ve yasadışı silah bulundurduğu şüphesiyle aranmıştı.

Alman Savcılığı, kendisi ve kocası hakkında Donbas'a nakit para, radyo ekipmanı ve askeri malzeme kaçırdıkları yönünde bilgi sahibi olduğunu gerekçesiyle Kolbasnikova aleyhinde yeni bir dava hazırlığında olduğunu açıklamasından bir hafta sonra çift ülkeyi terk etti.

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