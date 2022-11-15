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Kremlin'den BM’de alınan Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi kararına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformunun kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:04
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Kremlin'den BM’de alınan Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi kararına tepki

Kremlin'den BM’de alınan Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi kararına tepki
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesine yönelik kabul edilen karara tepki göstererek, "Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformunun kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda dün Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararın kabul edilmesini eleştirdi.

Söz konusu kararın bağlayıcı olmadığını söyleyen Peskov, "Biz de bu karara böyle yaklaşacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dondurulan rezervlerinin "soyguna" uğradığını kaydeden Peskov, "Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformu kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir. Rusya, buna kategorik olarak karşı çıkıyor." diye konuştu.

Rusya'nın dondurulan altın ve döviz rezervleri için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Peskov, "Son altı aylık dönemde özel mülkiyetin, uluslararası hukukun tüm kurallarının çiğnenmesiyle birlikte, bu tür haraççılık gibi el koyma yöntemleri hakim. Atacağımız adımlarımızı belirlerken tüm bunları dikkate alacağız." dedi.

193 üyeli BM Genel Kurulu, dün, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

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