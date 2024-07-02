Kremlin'den Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Uşakov, başkent Rusya’nın başkenti Moskova'da gazetecilere verdiği röportajda Putin'in Astana'da 3-4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye, Azerbaycan ve Çin’den sonra Kazakistan, Pakistan, Moğolistan liderleriyle 3 Temmuz tarihinde ayrı ayrı görüşmeler yapacağını açıklayan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin konuştu.

"TÜRKİYE'YE UZUN BİR ZAMANDIR ZİYARET PLANLANIYOR"

Uşakov, Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlandığını, iki liderin bu konuyu ele alacağını düşündüğünü, öte yandan Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşündüğünü belirtti.

"GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ VE HASSAS KONULARI ELE ALINACAK"

Uşakov, “Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Putin'in 4 Temmuz tarihinde İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de görüşme yapacağını belirten Uşakov, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise ülkeler arasında siyaset, ekonomi, güvenlik ve birçok alanda işbirliğiyle ilgili konuların ele alınacağını açıkladı.