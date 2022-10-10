Flaş... Flaş... Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Sözcüsü Peskov Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

Ukrayna'daki saldırıları değerlendiren Peskov, "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" dedi..

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde çok sayıda patlama meydana gelmiş, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı

Rusya'nın Kiev'deki saldırılarının Kerç Köprüsü'ndeki patlamaya misilleme olduğu belirtilirken Cumartesi günü Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti.

Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'nden patlamaya ilişkin ilk açıklamalarda "Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey sınır dışı edilmelidir" denilmişti.

.