Kremlin’den Washington’a tarihi ziyaret!

Kaynak: DHA
Kremlin’den Washington’a tarihi ziyaret!

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, Washington’da Trump yönetimiyle görüşmeler yapıyor. İlişkileri geliştirmeyi hedefleyen bu ziyaret, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan beri bir Kremlin yetkilisinin ABD’ye yaptığı en üst düzey temas oldu.

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak iki ülke ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yapmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da olduğunu duyurdu. Bu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana ABD'ye bir Kremlin yetkilisi tarafından yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Dmitriev, mesajında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temsilcileri ile Washington'da görüşmeler yaptığını söyledi.

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