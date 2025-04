Kremlin’den Washington’a tarihi ziyaret!

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak iki ülke ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yapmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da olduğunu duyurdu. Bu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana ABD'ye bir Kremlin yetkilisi tarafından yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Dmitriev, mesajında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temsilcileri ile Washington'da görüşmeler yaptığını söyledi.

Holding key ???????????????? meetings in Washington, D.C. on April 2–3.

Open, productive dialogue between Russia and the U.S. isn’t optional — it’s essential.

Global stability and peace depend on it. ???? #Diplomacy #USRussia #Russia #USA #Putin #Trump