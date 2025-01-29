Kremlin'den yeni açıklama: Suriye yönetimiyle diyalogdan yanayız

Kaynak: AA
Kremlin'den yeni açıklama: Suriye yönetimiyle diyalogdan yanayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimiyle diyalog kurma konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yeni yönetimin Rusya’dan tazminat istediğine yönelik haberleri değerlendiren Peskov, “Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum.” ifadesini kullandı.

Peskov, Rus heyetinin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili soruya, "Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Kremlin, Polonya Başbakanı'nın "Hava terörü" suçlamalarını reddettiKremlin, Polonya Başbakanı'nın "Hava terörü" suçlamalarını reddetti

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasına ilişkin Peskov, “Carlson herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne anlama geldiği belli değil.” şeklinde konuştu.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik devam eden yaptırım baskısına yönelik de “Hem ABD hem de Avrupalılar, bu yasa dışı kısıtlamalarla enerji konusundaki ticaret anlaşmalarımıza engeller koymaya çalışıyor.” dedi.

Sözcü Peskov, Rus hükümetinin yaptırımların etkisini hafifletmek için tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.

Kremlin sinyal bekliyor: Putin, Trump ile görüşmeye hazırKremlin sinyal bekliyor: Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Son Haberler
Mourinho'dan Maximin kararı!
Mourinho'dan Maximin kararı!
Tüm Türkiye’yi hüzünlendirmişti! 'Annemin parası yok' diyen Efe: Para almadılar
Tüm Türkiye’yi hüzünlendirmişti! 'Annemin parası yok' diyen Efe: Para almadılar
Ördek avcısına ceza yağdı
Ördek avcısına ceza yağdı
Kocaeli'de sahte kıyafet baskını
Kocaeli'de sahte kıyafet baskını
TIR'ın kupası yandı
TIR'ın kupası yandı