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Kreş öğrencilerine trafik eğitimi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Nalan Kaya Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:40
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Kreş öğrencilerine trafik eğitimi

Kreş öğrencilerine trafik eğitimi
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ANKA'da yer alan haberde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Odunpazarı Belediyesi Nalan Kaya Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde çocuklara, trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne anlama geldiği, yaya, emniyet kemerinin önemi, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgiler verildi.

Trafik eğitiminde Nalan Kaya Gündüz Bakım Evi ve Kreşi öğrencileri hem eğlendi hem de faydalı bilgiler aldı. Trafik eğitimlerinin verilmesinin önemine değinen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.  

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