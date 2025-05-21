Kreş öncesine yeni model: Türkiye’nin ilk Anne-Çocuk Etkinlik Merkezi Bahçelievler’de açıldı

Bahçelievler Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak 24-36 aylık çocuklar ve annelerine yönelik özel olarak tasarlanan Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Merkez, okul öncesi dönemde çocukların anneleriyle birlikte gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katılmalarını hedefliyor.

Son yıllarda belediyelerin kreş yatırımları artarken, Bahçelievler Belediyesi bu alanda farklı bir yaklaşım benimseyerek kreş öncesi döneme odaklandı. Çocukların erken yaşta sosyal beceriler kazanması, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirilen merkez, alanında uzman eğitmenlerle yürütülen oyunlar ve etkinliklerle dikkat çekiyor.

BAŞKAN BAHADIR: “ÇOCUKLARIMIZ ÇEKİNMEDEN SORU SORABİLSİN İSTİYORUZ”

Merkezin açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, merkezin temel amacının çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bahadır, “Kreş ve ilkokul öncesinde çocuklarımız için adım atıyoruz. Hedefimiz; çekinmeden konuşabilen, anlamadığında soru sorabilen, sosyal çocuklar yetiştirmek” dedi.

Etkinlik merkezinin yalnızca çocukların değil, annelerin de aktif katılımıyla işlemesiyle farklılaştığını vurgulayan Başkan Bahadır, aile içi iletişimi ve çocuğun duygusal gelişimini destekleyen bir model kurduklarını belirtti.

YENİ MERKEZLER YOLDA

Bahadır, Bahçelievler’de hali hazırda 4 belediye kreşinin bulunduğunu hatırlatarak, bu modele gösterilen ilgi doğrultusunda Siyavuşpaşa ve Kocasinan mahallelerinde de yeni Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezleri açacaklarını müjdeledi.

KATILIM ONLİNE KAYITLA SAĞLANIYOR

Merkezde, çocuklar ve anneler uzman eğitmenler eşliğinde birlikte oyunlar oynayarak öğreniyor, zaman zaman okul bahçesinde düzenlenen etkinliklerle doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Programa katılım ise internet üzerinden yapılan kayıtla gerçekleşiyor.

Bahçelievler Belediyesi’nin bu öncü adımı, okul öncesi dönemde çocukların gelişimini destekleyen toplumsal projelere örnek teşkil ediyor.