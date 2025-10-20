Edirne’de bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde, 3 yaşındaki bir öğrenciye uygulandığı iddia edilen şiddet olayı tepkilere neden oldu.

İddiaya göre, uyku saatinde uyuyakalan küçük çocuk, öğretmeni tarafından ısırılarak uyandırıldı.

Olay, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki özel bir kreşte yaşandı. Okuldan eve gelen 3 yaşındaki çocuğunun kollarında morluklar gören ve ağladığını fark eden baba Y.K., çocuğuna ne olduğunu sordu. Çocuk, kreşte uyuduğu için öğretmeninin kolunu ısırarak canını yaktığını söyledi.

Öfkeli baba Y.K., bunun üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek söz konusu öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel gündüz bakımevi müdürü ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, öğretmenin işten çıkarıldığını belirtti ve olayın, öğretmenin çocuğu "severken" yaşandığını öne sürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.