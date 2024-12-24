Kreşte renkli anlar: Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Düzce Belediyesi Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllülerini ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde görevli gönüllü gençler, ziyaret ettikleri kreşin minik öğrenciler ile oyunlar oynadı, sağlık ve sosyal alanlarda eğitici uygulamalar yaptı.

Etkinliklerin ana konusu; ekip çalışmasına katkı, ortak hareket etmenin önemi, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemler oldu.

Ayrıca balondan yapılan oyuncaklar, sandalye kapmaca yarışması gibi geleneksel oyunlar sayesinde öğrenciler renkli ve eğlenceli bir gün geçirdi.