Kriket dünyasını sarsan istifa: Gary Kirsten bıraktı

Pakistan Kriket Kurulu (PCB), Nisan 2024'te Gary Kirsten ile iki yıllık bir sözleşme imzalayarak takımı güçlendirmeyi hedeflemişti. Ancak Kirsten, bu görevde yalnızca altı ay kalabildi. Görevden ayrılmasındaki en büyük etken, PCB'nin antrenörlerin yetkilerini sınırlayan yeni kararlarıydı. Takım kadroları ve kaptan seçimleri, yeni kurulan seçim komitesinin yetkisine devredilmişti. Bu karar, antrenörler arasında gerilim yaratırken, Jason Gillespie’nin de bu konuda hayal kırıklığını gizlememesi dikkat çekmişti.

Yeni Seçim Komitesinin Yükselişi ve Antrenörlerin Dışlanması

PCB'nin antrenörleri yetki dışına itme kararı, Pakistan kriketinin yönetim anlayışında büyük bir değişiklik anlamına geliyordu. Seçim komitesinin başını çeken Aaqib Javed ve diğer üyeler, taktiksel kararları ve takım stratejilerini belirleme konusunda güçlü bir rol üstlenirken, Kirsten'ın görüşlerine ise yer verilmedi. Özellikle İngiltere’ye karşı yapılan üçüncü Test öncesinde Gillespie, "sadece maç günü analisti" konumuna düşürüldüğünü ifade ederek bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti. Kirsten, takımın yeni kaptanı Muhammed Rizwan'ın açıklandığı basın toplantısına dahi katılmadı; o sırada ülkede bulunmuyordu.

Kirsten’ın Görev Süresi ve İstifasının Ardındaki Süreç

Kirsten’ın istifası, Pakistan kriketinde ani ve sarsıcı bir değişim olarak nitelendiriliyor. Kirsten, henüz Pakistan'ı tek bir ODI maçında bile yönetmeden görevinden ayrıldı. Özellikle ODI formatında Hindistan'ı 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan deneyimli antrenör için Pakistan'da daha uzun bir süreli kariyer öngörülüyordu. PCB Başkanı Mohsin Naqvi, Kirsten’ın antrenör olarak büyük bir fırsat sunduğunu, ancak yenilgi ve erken elenme serilerinin beklentileri karşılamadığını belirtti.

Kirsten'ın ardından, Avustralya ve Zimbabve turlarında takımı kimin yöneteceği belirsizliğini koruyor. Pakistan'ın Avustralya turu, Melbourne'deki ilk ODI maçıyla 4 Kasım’da başlayacak ve toplamda üç ODI ve üç T20I maçı oynanacak.