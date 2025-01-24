Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon! 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar

Kaynak: İHA
Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon! 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar

Sosyal medya aracılığı ile "kripto yatırım" adı altında 4 milyon 100 bin TL vurgun yapan kişiler için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medya aracılığı ile "kripto yatırım" adı altında 4 milyon 100 bin TL vurgun yapan 4 kişi için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık" konusuna ilişkin çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden "kripto yatırım" adı altında yüksek kazanç vaadi ile insanları aldatarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik; Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul illerinde 4 farklı adreste 22.01.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların 43 müştekiyi 4 milyon 100 bin TL tutarında dolandıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklarınken, bir şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

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