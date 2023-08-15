Kripto Dünyasının Fırsat Coini: Shiba Inu

Bu bağlamda son bir kaç yıl içerisinde oldukça fazla prim yapan ve kazanç sağlayan finans değeri kripto para olarak ifade edilmektedir.

Kripto Para Nedir?

Fiziksel bir özelliği olmayan ve sadece internet üzerinde kullanılabilen herhangi bir merkeze kayıt olmayan dijital para birimi olarak ifade edilmektedir. Altın ve madeni değerlerden sonra ciddi anlamda kullanıcılara kazanç sağlayan ve gün geçtikçe değerlenen kripto paraların takibi, alım, satım ve diğer işlemler kullanıcıların soğuk cüzdan adı verilen bir alanda saklaması ve dijital bir şifre ile kişiye özel korunmaktadır.

Kripto Para Özellikleri Nelerdir?

Kripto para kendisine ait bir takım özelliklere sahiptir. Bu anlamda dijital olması, fiziksel olarak kullanılamaması, belirli bir merkeze sahip olmaması, soğuk cüzdan ve kişiye özel şifreleme sistemi ile çalışması diğer başlıca özellikleri arasında yer almaktadır.

Kripto para aslında gelecekte nakit paranın yerini alması için tasarlanmasına rağmen günümüzde kazanç sağlama ve kar elde etme amacıyla finans dünyasında kullanılmaktadır.

Kripto Para İle Nasıl Kazanç Elde Edilir?

Kripto para tıpkı finans piyasalarında olduğu gibi arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlamalarında değişkenlik göstermektedir. Bu anlamda kripto firmalarının kendi finans ve ekonomik güçleri karşısında talep edilen kripto paralar kendi ekonomik dengesini oluşturmaktadır.

Kripto para ile para piyasasında kazanç elde etme konusunda yetkili ve sektöründe başarılı bybit.com aracı kurumu bilgisi ışığında kripto kullanıcılarına yol göstermekte ve kazanç sağlamaları konusunda yardımcı olmaktadır.

Kripto Dünyasında Değerli Kripto Para Türleri

Kripto para ile kazanç elde etme model anlamında aslında standart finans dünyasında yer alan para ve türevlerinin işleyişi bakımından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Kripto paranın değerli olması ve finans sektöründe kazanç sağlaması o kripto paranın talebinin yükselmesine bağlıdır. Hisse senetleri, borsa ve kıymetli maden borsası da bu şekilde işlemektedir.

Kripto piyasasında sayısı oldukça fazla kripto para türleri bulunmaktadır. Shiba ınu coin olarak bilinen ve Japonya da Ryoshi olarak bilinen bir şirket tarafından kripto dünyasına kazandırılan coin yani para olarak ifade edilmektedir. 2020 yılında piyasaya sürülen shiba ınu bir yıl sonra yani 2021 tarihinde ortalama 6 milyar dolar kazanç elde eden coin grubunda üst sıralarda yer almaktadır.

Shiba ınu oldukça işlem ve talep gören coinler arasında yer almaktadır. Piyasada diğer rakip coinler tarafından takibe alınmaktadır. İlk çıkış tarihi itibariyle talep oldukça düşük olmasına rağmen son dönemde değeri oldukça yükselmiş ve Shiba Inu Fiyatı USD parite değeri ortalama 0,00008616 USD olarak ifade edilmektedir.

Sosyal medya üzerinde oldukça fazla talep gören shiba ınu toplam arz miktarının ortalama %50 si kadarını satış amacıyla dijital finans piyasasına sürmüştür.