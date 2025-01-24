Kripto gibi gelişen teknolojiler, hukuk için ortaya yeni sorular çıkarıyor

Son dönemde küresel benimsemesi artan ve Türkiye'de de günden güne yaygınlaşan kripto para sektörü, 2024'te de siber suçluların hedefi olmaktan kurtulamadı. Peckshield tarafından paylaşılan güncel veriler, kripto para sektörünün 2024'te siber saldırılar, hack'ler ve dolandırıcılık girişimleriyle 3 milyar dolar kayıp yaşadığını ortaya koydu. Avukat Mehmet Dursun, kripto suçlarının yaygınlığına ve mağduriyetten korunma yollarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'de kripto benimsemesi arttıkça bu konudaki suç girişimlerinin ve hukuki ihtiyaçların da arttığını kaydeden Avukat Mehmet Dursun, “Kripto regülasyonu onaylandı ve yatırımcıları koruyacak yenilikler yürürlüğe girdi. Ancak bu, bireysel kullanıcıların bu konuda temkinli olması gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Kripto paralar, merkeziyetsiz yapıları ve anonimlik özellikleri nedeniyle siber suçlar için bir cazibe merkezi haline geldi” dedi.

SUÇLULARIN BİR NUMARALI ÖDEME ARACI: KRİPTO

Son dönemde medyada sıkça yer bulan ve son olarak bir video haber platformunun yayımladığı belgeselle yeniden gündeme gelen, kişisel verilerinin satıldığı "panel" tartışmalarına değinen Avukat Mehmet Dursun, “Söz konusu video belgeselde çeşitli suç forumlarından elde edilen ekran görüntülerine yer verilmiş. Bu görüntülerde siber zorbalık gibi suç teşkil eden eylemleri ‘hizmet’ olarak sunan siber suçlular, ödemeleri kripto para yoluyla aldıklarını yazıyor. Öte yandan siber saldırganlar, fidye yazılımı ve oltalama gibi yöntemlerle bilgisayarlarına veya ağlarına sızdıkları birey veya şirketlerden, kripto parayla fidye talep ediyor. Üstelik çoğu zaman fidye talebini karşılamak da bu kişilerden kurtuluşun anahtarı olmuyor. Kripto, sosyal mühendislik ve manipülasyondan suç gelirlerinin aklanmasına, Ponzi şemalarından yasa dışı madde ticaretine kadar uzanan pek çok suç alanında ödeme aracı olarak kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

KRIPTO PARA DOLANDIRICILIĞI, “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” SAYILIYOR

Örneklerine daha çok dünyada rastlansa da Türkiye’de de kapanan kripto para borsaları ve ortadan kaybolan kripto para projeleriyle dolandırıcılık vakalarına rastlandığını dile getiren Avukat Mehmet Dursun, “Kısa zamanda yüksek getiri vaadiyle kullanıcıların ilgisini çeken ve sosyal medyada yapılan iletişim çalışmalarıyla öne çıkarılan kripto borsaları ve kripto para projeleri de pump & dump gibi yöntemlerle dolandırıcılık konusu haline gelebiliyor. Türk Ceza Kanunu’na göre, kripto para dolandırıcılığı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu gibi vakalar 3 ila 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılıyor” ifadelerini kullandı.

Kripto para yatırımcılarının yalnızca güvendikleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen, regülasyonlara uyumlu platformları tercih etmeleri gerektiğine değinen Avukat Mehmet Dursun, “Kullanıcılar yalnızca platform güvenliğiyle de sınırlı kalmamalı. İki faktörlü doğrulama, güçlü şifre ve hatta gerekiyorsa soğuk cüzdan gibi güvenlik önlemlerine yönelmeli” diye konuştu.

Dünyanın her yerinde hukuki gelişmelerin gelişen teknolojiyi takip ettiğini, yeni teknolojilerin oluşturduğu risklere hukuken uyum sağlanmasının vakit aldığını belirten Avukat Mehmet Dursun, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bilişim suçları ve siber dolandırıcılıklar, anonimliğin gücüyle özellikle kripto paralar yaygınlaştıkça artıyor. Hukuki güvenlik tedbirleri alınmadan dijital dünyada hareket etmek, büyük riskler taşıyor. Şirketlerin ve bireylerin, dijital dünyada hukuki güvence sağlamak için, konusunda uzman hukukçu ve bilişimcilerden destek alması gerekiyor. Teknolojinin gelişimiyle evrimleşen dijital suçlar karşısında bireylerin farkındalık kazanması ve bu alanda çalışan uzman kişilerden yardım almaları kendi menfaatlerine olacaktır."