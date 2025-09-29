Kripto hesaplarla ilgili önemli gelişme: Meclis gündeminde!

Türkiye, finansal suçlarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Bloomberg'in aktardığına göre, hazırlanmakta olan yasa teklifiyle birlikte MASAK’a bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarındaki şüpheli hesapları dondurma ve işlem kısıtlama yetkisi verilmesi planlanıyor.

KRİPTO ADRESLERİ DE KARA LİSTEYE ALINACAK

Düzenleme, kara para aklamaya karşı uluslararası standartları belirleyen ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kriterleriyle uyumlu olacak. Hatırlanacağı üzere FATF, Haziran 2024’te Türkiye’yi “gri liste”den çıkarmıştı.

Yeni yetkiler kapsamında MASAK, yasa dışı kullanıldığı tespit edilen hesapları kapatabilecek, işlem limitleri getirebilecek, mobil bankacılık hizmetlerini askıya alabilecek ve suçla bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek.

AMAÇ KİRALIK HESAP KULLANIMINI ENGELLEMEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin yorum yapmazken, düzenlemenin özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan “kiralık hesap” uygulamasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin, yeni yasama yılında Meclis’e sunulacak. 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği ifade ediliyor.

MASAK, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde kilit rol oynarken; şüpheli işlem raporlarını toplayıp analiz ediyor, dosyaları savcılıklara iletiyor ve uluslararası uyum süreçlerinde muhatap kurum olarak görev yapıyor.