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Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların altını gördü

Kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez kısa süreliğine 17 bin doların altına düştü.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:50
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez kısa süreliğine 17 bin doların altına düştü

Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların altını gördü
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Coinmarketcap'in verilerine göre, dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 936 dolara kadar indi.

Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri 327 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü.

Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planını açıklamasının ardından geldi.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak "Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu anlaşma, FTX'in yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkulara yol açarken kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olmuştu.

Öte yandan Binance'in FTX ile yaptığı satın alma anlaşmasının tamamlanmasının muhtemel gözükmediğine ilişkin basında yer alan haberler, anlaşmanın geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

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