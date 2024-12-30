Kripto para borsasından 2024 değerlendirmesi

Pek çok açıdan kripto varlıklar ve kripto sektörü için dönüm noktalarının yaşandığı 2024'ün sonuna yaklaşırken, sektörün bir yılına dair geniş kapsamlı değerlendirmeler de ortaya çıkmaya başladı. Spot Bitcoin ETF onayıyla başlayan ve Bitcoin’in 100 bin dolar eşiğini aşmasıyla sona eren 2024’te Türkiye’nin gündeminde regülasyon vardı. Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, kriptonun bir yılına ilişkin değerlendirmelerini ve Gate.TR’nin Türkiye’deki ikinci yılında gösterdiği performansa dair notlarını paylaştı.

2024'ün Bitcoin'in kurumsal benimsenmesi ve kripto varlıkların dünya çapında bilinirliğinin artması açısından yeni bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, “Türkiye'deki sektör paydaşları için ise en büyük gündem, 2 Temmuz'da yasalaşarak ilk adımı atılan kripto düzenlemesiydi. Küresel piyasa dur durak bilmedi. Gate.TR olarak, yoğun haber ve bilgi akışı içinde yön bulmak isteyen tüm kullanıcılarımıza destek verdik; binlerce kullanıcının kripto serüveninin başlangıç noktası olduk” dedi.

“KRİPTO VARLIK PLATFORMLARI ARTIK TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BİR PAYDAŞI”

Kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen düzenleme sürecinin Mayıs 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarıyla hız kazandığını belirten Kafkas Sönmez, “İnovasyonu teşvik eden, kullanıcıları koruyan ve sektör paydaşlarını da hesaba katan bir düzenleyici çerçeve oluşturulması için çok çalışıldı. Gate.TR olarak katkıda bulunduğumuz bu sürecin sonunda gelinen noktada, yılın sonu yaklaştıkça yeni adımlar da hızlandı. Yaz aylarında sermaye şartlarının belirlenmesi ve işleyiş kurallarının oluşturulmasıyla netleşmeye başlanan süreç, yılın sonunda kripto varlıkların muhasebeleştirme şartlarının belirlenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlülüklerinin kararlaştırılmasıyla devam etti. Kripto varlık platformları, son düzenlemelerle artık finans sektörünün bir paydaşı haline geldi. Kripto şirketlerinin finansal kuruluşlar kategorisi altında değerlendirilmesi, 2025’te kriptoda yeni bir dönem başlayacağının en büyük kanıtı oldu. Ocak 2025 itibarıyla gelmesi beklenen ikincil düzenlemeleri %100 uyum taahhüdümüzle beklemeye devam ediyoruz” dedi.

KRİPTO TURU ETKİNLİKLERİYLE TÜRKİYE’Yİ DOLAŞTI

2024’ü %559 kullanıcı büyümesi, %270 işlem hacmi büyümesiyle tamamladıklarını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Her birini dostumuz olarak gördüğümüz kullanıcılarımıza rehberlik etmeyi yıl boyunca her şeyden çok önemsedik. 2024’te topluluk odaklı etkinliklerimize hız kesmeden devam ettik. ‘Kripto Turu’ etkinliklerimizle Bursa, Ankara, İzmir, Mersin, Çanakkale ve Mardin gibi şehirlerde blokzinciri ve Web3 fırsatlarını kripto yatırımcılarıyla paylaştık. Bunu yaparken yalnızca sektörün kanaat önderlerinden değil, akademik perspektiften de destek aldık. Sağlıklı alım satım işlemleri yürütmenin psikolojik boyutunu hesaba katan tek platform olduk; psikolog iş ortaklarımızla zorlu piyasa koşullarında psikolojik dengeyi korumanın yollarını yüz yüze etkinliklerde araştırdık. Istanbul Blockchain Week gibi etkinliklere desteğimizle Gate.TR’nin ekosistem geliştirici rolünü pekiştirdik. Kullanıcılarla birebir teması önceliklendirerek, güven hissini perçinledik” ifadelerini kullandı.

“GÜVENİN KARŞILIĞINI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özellikle ABD'de oluşan kripto dostu yönetimin küresel piyasalara yön veren ABD pazarında regülasyonu hızlandıracağına, bu durumun da benimseme ve piyasa katılımı açısından yeni döneme kapı aralayacağına dikkat çeken Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Piyasa koşulları kripto varlıklar için giderek daha ılımlı hale geliyor. Küresel konjonktür, merkeziyetsiz teknolojilerin gelecekte yatırımın ötesine geçeceğine işaret ediyor. Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana %100 uyum için çalışan Gate.TR olarak 2024’ü sahada, sokakta, şehirlerde, sahnelerde, topluluğumuzla birlikte geçirdik. 2025'te de topluluğumuzun yanında olmaya, piyasanın fırsatlarını en iyi şekilde anlamaya ve anlatmaya odaklanacağınız. Kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenin karşılığını vermeye ve yatırımı demokratikleştiren inovatif yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz. 200’den fazla paritede Türk Lirası’yla işlem yapmaya olanak tanıyan, Türkiye’de yerel şirketi ve yerel uygulamalarıyla hizmet veren Gate.TR olarak, tüm kullanıcılarımıza ve kripto ekosisteminde mutlu, kazançlı, başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz.”

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