Kripto para platformu OKX TR, Ramazan’da 4 şehirde etkinlikler düzenleyecek

Türkiye’nin lider kripto para platformlarından OKX TR, Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört büyük şehrinde kripto para ekosisteminin önemli isimleriyle, kullanıcılarını ve öğrencileri bir araya getirecek. Gaziantep’ten başlayıp Adana ve Konya ile devam edecek etkinlik serisi, İstanbul’da sona erecek. Program kapsamında üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilerle blokzinciri teknolojisinin geleceği konuşulacak ve OKX TR’nin yeni Üniversite Temsilcisi Programı UniFi tanıtılacak.

Bu kapsamlı etkinlik serisiyle OKX TR, Türkiye’nin büyük şehirlerinde marka bilinirliğini artırırken, blokzinciri teknolojisinin önemini de vurgulamayı hedefliyor. Ülkemizdeki kullanıcılarla daha yakın temas kurmayı amaçlayan kripto para platformu, geleceğin blokzinciri liderleriyle de şimdiden güçlü bir bağ kurarak ekosisteme katkıda bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerle bir araya gelerek hem blokzinciri teknolojisini anlatacağımız hem de onları OKX TR UniFi programıyla destekleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Kripto ekosisteminin geleceğini şekillendirecek gençlerimizi bu dünyaya şimdiden hazırlamak, onlara rehberlik etmek istiyoruz. Aynı zamanda Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhunu, kullanıcılarımızla gerçekleştireceğimiz iftar organizasyonlarıyla pekiştirecek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

OKX TR UNIFI İLE GELECEĞİN BLOKZİNCİRİ LİDERLERİ YETİŞİYOR

OKX TR’nin üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği UniFi programı, blokzinciri ve kripto para dünyasına ilgi duyan gençleri bir araya getirerek onların sektörde aktif roller üstlenmesini hedefliyor. Program, öğrencilere eğitimin yanı sıra network fırsatları sunmayı ve sektörde deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Etkinliklerde, UniFi’ye katılım koşulları ve öğrencilere sunduğu avantajlar detaylı olarak paylaşılacak.

KRIPTO EKOSİSTEMİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

OKX TR’nin Ramazan programı kapsamında, Türkiye'nin dört büyük şehrindeki üniversitelerde blokzinciri kulüpleri ve teknoloji meraklısı öğrencilerle bir araya gelinecek. OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, kripto para dünyasının tanınmış isimlerinden Efe Bulduk ve Efloud, düzenlenecek oturumlarda konuşmalar yaparak sektörün görünümü, blokzinciri teknolojisinin geleceği ve kripto paraların benimsenmesi konularında bilgi verecek.

İFTAR ORGANİZASYONLARINDA KULLANICILARIYLA ETKİLEŞİM KURACAK

OKX TR, mart ayında düzenleyeceği programla, sadece öğrencilere değil, kullanıcılarına da dokunarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Ziyaret edilen her şehirde gerçekleştirilecek iftar organizasyonlarında, OKX TR ekibi kripto dünyasına ilgi duyan kişilerle buluşacak. Etkinliklerde, OKX TR platformundaki en güncel yenilikler, yeni ürün ve özellikler paylaşılacak.