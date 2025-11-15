ABD’de tarihi hükümet kapanmasının sona ermesine rağmen, geciken ekonomik veriler nedeniyle Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitmeme ihtimali arttı.

ABD ekonomisindeki belirsizlik kripto para piyasasına düşüş olarak yansıdı. Bitcoin’in 100 bin doların altına düşmesiyle kripto piyasasında sert satışlar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum fonlarından toplam 1,3 milyar dolara yakın çıkış oldu.

Bitcoin, haftayı keskin bir düşüşle tamamlayarak yeniden ayı piyasasına girdi. En büyük kripto varlık, Ekim ayında gördüğü 126 bin 272 dolarlık zirvesinden yüzde 20’den fazla gerileyerek 100 bin doların altına indi.

Bitcoin’i takip eden büyük borsa yatırım fonları iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin ve Grayscale Bitcoin Trust ETF hafta boyunca yüzde 8’in üzerinde kayıp yaşadı.

Piyasadaki olumsuz hava, Bitcoin ve Ethereum fonlarından yoğun para çıkışlarını tetikledi. CoinShares verilerine göre yatırımcılar geçen hafta Bitcoin fonlarından 932 milyon dolar, Ethereum fonlarından ise 438 milyon dolar çekti.

Ethereum, Ağustos 2025’teki 4.955 dolarlık zirvesinden yüzde 35’i aşan düşüş yaşamış durumda. Ethereum ETF’leri de haftayı yaklaşık yüzde 10 kayıpla kapattı.