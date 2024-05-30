Kripto paralar TBMM gündeminde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş öncülüğünde toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna gönderildiğini fakat tali komisyonlarda bu teklifin görüşülmediğini aktararak, konuya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonuna bu komisyonlardan bir bilgi olup olmadığını sordu.

Türeli, bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Türeli'nin düşüncelerine katıldığını belirterek, bundan sonraki uygulamalarda bu yöntemin uygulanabileceğini ifade etti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Başkanlığına sunulmasından beri uzunca bir süre kanun teklifinin değerlenmesine imkan tanındığını bürokratlarla yapılan toplantıda bilgi verildiğini hatırlatarak, alt komisyona ihtiyaç olmadığını düşündüklerini belirtti.

Komisyon Başkanı Muş ise kanun teklifinin dağıtılmasının ardından 10 gün içinde tali komisyonlardan herhangi bir rapor ve geri dönüş yapılmazsa ana komisyonun toplantı yapabileceğini anımsatarak düzenlemenin dağıtımından itibaren 14 gün geçtiğini ve bu toplantıyı yapabileceklerini dile getirdi.

Milletvekillerine kanun teklifini değerlendirmek amacıyla iki haftalık bir süre tanındığı söyleyerek Muş, konunun enine boyuna tartışılması için de milletvekillerine süre kısıtı vermeden imkan sunduklarını belirtti.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Ankara Milletvekili Ömer İleri, teklife yönelik komisyona sunum yapıyor.