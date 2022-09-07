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Kripto paralarda büyük çöküş

Dünyanın en büyük kripto para hacmine sahip olan Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşayarak 18.700 doların altına geriledi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:03
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Kripto paralarda büyük çöküş
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ABD Merkez Bankası FED'ten gelen şahin açıklamalar kripto para piyasalarını sarstı.Bitcoin bu sabah itibarıyla 18 bin 700 doların altını test etti. Ardından 18 bin 750 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük düşüş yüzde 5’i aştı. ABD’de borsalar günü düşüşle tamamladı. Kripto paralarda da buna benzer şekilde düşüşler kaydedildi. Piaysa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.5 değer kaybederek bin 515 dolara geriledi.

1 TRİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Coinmarketcap verilerine göre dün 1 trilyon doları aşan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 938 milyar dolara geriledi.

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