Kripto paralarda büyük çöküş

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen şahin açıklamalar kripto para piyasalarını sarstı.Bitcoin bu sabah itibarıyla 18 bin 700 doların altını test etti. Ardından 18 bin 750 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük düşüş yüzde 5’i aştı. ABD’de borsalar günü düşüşle tamamladı. Kripto paralarda da buna benzer şekilde düşüşler kaydedildi. Piaysa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.5 değer kaybederek bin 515 dolara geriledi.

1 TRİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Coinmarketcap verilerine göre dün 1 trilyon doları aşan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 938 milyar dolara geriledi.