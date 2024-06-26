Kripto paralarda büyük kan kaybı

Hafta başından bu yana negatif seyir sergileyen kripto paralar bugün kayıplarını dizginlemeye çalışıyor. Satıcılı seyrin hakim olduğu Bitcoin, kritik 58 bin dolar seviyesine kadar gerileme kaydetti.
Dünü 58.400 - 62.430 aralığında geçiren Bitcoin günü 61.545 seviyesinde geride bıraktı. Bugün 09.30’da 61.645 dolar seviyesinde bulunuyor.
ETHEREUM’DA SON DURUM
Bitcoin’de oluğu gibi altcoinlerde toparlanmalar görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 3.236 dolar seviyesine kadar gerileyerek derin kayıplar verdi. Dünü 3.335 – 3.430 aralığında geçiren Ethereum, günü 3.388 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 3.396 dolar bandında yatay bir seyir sergiliyor.
PARA ÇIKIŞLARI DERİNLEŞTİ
Bitcoin’de sadece son iki haftalık dönemde ise toplam 1 milyar dolarlık para çıkışı oldu. BTC ETF’lerine de ilk günden bu yana toplam para girişinin 14,40 milyar dolara kadar gerileme gösterdi.
Bahsi geçen toplam para girişi, iki hafta öncesine kadar 15 milyar doların üzerinde bulunuyordu.
BİTCOİN’DE SON DURUM
Jeopolitik risklerin gün geçtikçe daha da karmaşık hale geldiği süreçte, Almanya hükümetine bağlı kripto cüzdanlarından da yaklaşık 500 milyon dolarlık BTC’nin hareket ettirilmesi ve Japon MT. Gox’un 141 bin adet BTC’yi sahiplerine dağıtacağını açıklaması, piyasada paniği körükledi.
KRİTİK SEVİYELER NELER?
BTC’de haftalık grafiklerde 72 bin – 58 bin 500 dolar bölgesi kritik bir teknik oluşum olarak bilinen “ikili tepe” formasyonu oluşmaya başladı. Alt desteği olan 58 bin 500 doların “kalıcı olarak” aşağı kırılması durumunda, teknik formasyon gereği 45 bin dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği aktarılıyor.