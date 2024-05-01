Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu

Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Nilay Abdal
Kripto para piyasalarına yönelik gelen haber akışları ve makro ekonomik veriler aşağı yönlü eğilimleri gündeme getirdi.
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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 1

24 Nisan’dan itibaren kayıpların hız kazandığı kripto para piyasaları yeni günde de kan kaybına devam ediyor.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 2

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına kadar gerileme kaydetti.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 3

Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para piyasalarının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalışla 2 trilyon 210 milyar dolara düştü.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 4

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolar düzeyine düştü.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 5

Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 09.25’te 59.889 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir sergiliyor. Bitcoin’de kritik bölge olan 63.300 dolar bölgesinin altına gerilemesi ve yaşanan gelişmelerin etkisiyle düşüşler hız kazandı.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 6

ALTCONLER’DE SON DURUM

Bitcoin’de beraber altcoinlerde de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 7

Altcoinler grunun en büyüğü olan Ethereum, dün akşam seansında 2.943 dolar düzeyine kadar geriledi. Etheruem, aynı saat diliminde 2.971 dolar seviyesinden aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

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Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu 8

DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLAN FAKTÖR

Kripto para piyasalarında devam eden düşüşü derinleşen faktörler arasında Binance üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılması gösteriliyor.

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