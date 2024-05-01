Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu

24 Nisan’dan itibaren kayıpların hız kazandığı kripto para piyasaları yeni günde de kan kaybına devam ediyor.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına kadar gerileme kaydetti.
Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para piyasalarının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,2 azalışla 2 trilyon 210 milyar dolara düştü.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 59 bin 120 dolar düzeyine düştü.
Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 09.25’te 59.889 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir sergiliyor. Bitcoin’de kritik bölge olan 63.300 dolar bölgesinin altına gerilemesi ve yaşanan gelişmelerin etkisiyle düşüşler hız kazandı.
ALTCONLER’DE SON DURUM
Bitcoin’de beraber altcoinlerde de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.
Altcoinler grunun en büyüğü olan Ethereum, dün akşam seansında 2.943 dolar düzeyine kadar geriledi. Etheruem, aynı saat diliminde 2.971 dolar seviyesinden aşağı yönlü eğilim sergiliyor.
DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLAN FAKTÖR
Kripto para piyasalarında devam eden düşüşü derinleşen faktörler arasında Binance üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılması gösteriliyor.