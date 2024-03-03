Kripto paralarda yükseliş trendi devam edecek mi?

Rukiye Selçuk
Kripto paralarda yükseliş trendi devam edecek mi?
Haftaya pozitif başlangıç yapan kripto para piyasalarında ki yükseliş trendi haftanın son gününde de devam ediyor.

Kripto para piyasaları 2024 yılına olumlu başlangıç yaparak, bu yükseliş hareketini şubat ayında kuvvetlendirdi. Son zamanlar kripto para piyasaları tarafında yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarına olumlu etki oluşturuyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz gün 64.074 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin bugün TSİ 61.825 dolar seviyesinde yükselişini koruyor.
Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yükselişlerin olduğunu görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum’da yükselişlerin olduğu görülüyor. Ethereum 3.527 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra bugün aynı saat diliminde 3.406 dolar seviyesinde bulunuyor.
Kripto para piyasalarında yükseliş trendinin kalıcılığın sürebilmesi için bu yüksek seviyelerden günlük ve haftalık olarak kapanışların yapması gerekmekte. Bu seviyelerin korunması halinde yükseliş potansiyeli devam edebilir.
Bitcoin ETF’lerine düzenli girişlerin sağlanması ve Bitcoin yarılama beklentileri yükselişe destek veren unsurlardan oldu.

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