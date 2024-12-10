Kripto piyasasında Ethereum fırtınası dinmek bilmiyor

Ethereum, son dönemde yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ağ üzerindeki aktif adres sayısı bir ayda 306.000'den 417.000'e yükseldi ki bu da %36'lık bir artış anlamına geliyor. Bu artış, Ethereum'un kullanımının ve ilginin ne denli arttığını gösteriyor. Bu süreçte, Ethereum'un fiyatı önemli bir yükseliş kaydederek 4.077 dolara kadar çıktı ve bu yeni zirve, organik bir talep artışını yansıtıyor. Şimdi kafalardaki soru şu: Bu yükseliş kalıcı mı yoksa geçici bir heyecan mı?

Ethereum'un bu yükseliş trendi, teknik ve konjonktürel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor. CryptoQuant'tan Burak Kesmeci'nin analizine göre, adres aktivitesindeki bu artış, kullanıcıların ağa olan ilgisinin ve katılımının gerçek bir göstergesi. Kesmeci, 8 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, "Bu büyüme, organik bir ilgi artışını ve kullanıcı katılımını gösteriyor," diyor. Bu durum, piyasadaki dinamiklerin güçlü bir şekilde Ethereum lehine değiştiğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.

Amerika'daki son seçimler, kripto para dostu bir başkanın seçilmesiyle piyasalara güven kazandırdı. Bu politik gelişme, yatırımcıların Ethereum gibi kripto paralara daha fazla yatırım yapmasını teşvik etti. Kasım ayından bu yana Ethereum'un değeri %70 artarak 4.000 dolar civarında bir konsolidasyon yaşadı. Bu stabilizasyon, yatırımcıların Ethereum'un geleceğine güvendiğini gösteriyor.

Kesmeci ayrıca, "Aktif adreslerin artışı ile fiyat artışı arasındaki bağlantı, talebin gerçek olduğunu ve geçmişteki spekülasyonlardan farklı bir durum olduğunu gösteriyor," diye belirtiyor. Bu veri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin arttığını ve ağın sağlam temeller üzerine oturduğunu kanıtlıyor.

Ethereum'un geleceği için bir başka umut verici gösterge de, spot Ethereum ETF'lerine yapılan yatırımların 1,41 milyar dolara ulaşması. Bu, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini gösteriyor.

Analistler, 2025'in başında bir "altseason" yaşanabileceğini ve bu durumda Ethereum'un öncülük edebileceğini öngörüyor. 4.100 dolarlık direnci kırması durumunda, Ethereum'un tarihi zirvesi olan 4.891 dolara doğru bir yolculuğa çıkabileceği düşünülüyor. Ancak, bu senaryonun gerçekleşmesi için Ethereum'un artan kullanıcı sayısıyla başa çıkabilmesi ve Ethereum 2.0 gibi yeniliklerle ölçeklenebilirliğini artırması gerekecek.

Ethereum'un kripto ekosistemindeki merkezi rolü, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Yine de, bu yükselişin sürdürülebilirliği, teknolojik gelişmeler ve yatırımcı güveninin korunmasına bağlı olacak