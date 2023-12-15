Kripto PKK'lı deşifre oldu. Film gibi operasyonla yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın şehirlerdeki uyuyan hücrelerine kripto darbesi vurdu. Hem de o takip, beş yıl sürdü. Terör örgütünün kripto yapılanma sorumlusu saatlerce adım adım izlendi ve yakalandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yürüttüğü çok gizli operasyonla özel harp yapılanmasını istihbarat elemanları sayesinde deşifre etti.

MİT mensupları tarafından PKK'nın Özel Harp Yapılanması'nın Türkiye Sorumlusu Engin Babayiğit, yıllarca adım adım takip edilerek ilişkiler ağı deşifre edildikten sonra, İstanbul Havalimanı üzerinden Irak Erbil'e kaçmak üzereyken yaptığı ihbarla havalimanı içinde emniyet güçlerine yakalattırdı..

SİLAHLI VE BOMBALI SABOTAJ TİMİ



PKK, şehirlerde faaliyetlerini etkili şekilde sürdürebilmek amacıyla tüm Türkiye'de şehirlerde gizlice oluşturduğu milis/işbirlikçi yapılanması olan 'Öz Savunma Güçleri Komutanlığı' adıyla halkın 'Yerel Savaşçı Örgütlenmesi' modeline yıllar önce geçtiği öğrenildi. PKK'nın çok gizli yürüttüğü özel harp yapılanmasının kırsal alan örgütlenmesine sivil destek unsuru olarak kurulduğu, istihbarat örgütlerine yakalanmamak için istihbarata karşı koyma ve özel askeri eğitimden geçirilerek istenildiğinde şehirlerde istihbari takip tarassut faaliyetlerinin yanında silahlı ve bombalı sabotaj yapabilme kabiliyetine sahip uyuyan hücre yapılanmasına geçtiği öğrenildi. Teröristlerin kesinlikle haberleşmek için teknolojik hiçbir alet kullanmadığı tespit edildi.

FETÖ'NÜN YAPILANMASINI ÖRNEK ALDILAR



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), MİT, Asker ve Emniyet, sivil mahrem hizmetler yapılanmasını bir kısmını model alarak çok daha gizli hücre yapılanmasına geçtiği öğrenildi. Yer altı yapılanma modelinde 3 kişiden oluşan kendilerini 'Dar Hücreler', 'Öncü Çekirdekler' olarak adlandıran pasif hücreler birbirleriyle kesinlikle haberleşmediği tespit edildi.