Kristal Flamingolar başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile “İzmir Kültür Yolu Festivali” kapsamında düzenlediği 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 30 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Festivalde 9 kategoride Kristal Flamingo ödülleri verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ni düzenleyecek. Ülkemizin önde gelen tematik festivallerinden biri olan ve sinema yazarı Vecdi Sayar’ın direktörlüğünde düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin 12 bölümden oluşan programında 6 kıta 30 ülkeden 58 film yer alıyor. Programda 2 yarışma var. Ulusal Yarışma’da 2023-24 yapımı ve özgün müziğe sahip 9 film yarışacak. Uluslararası Yarışma’da ise müzik dünyasına odaklanan 19 ülkeden 9 yapım/ortak yapım gösterilecek. Festival 3 Kasım akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak ödül töreni ile sonuçlanacak.

JÜRİDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Uluslararası Yarışma’nın Fransız yönetmen-senarist-yapımcı Marie-Castille Mention-Schaar başkanlığındaki jürisinde İtalyan besteci Giorgio Giampa, Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, Alman yazar Daniel Kothenschulte ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürata; Ulusal Yarışma Jürisi ise yönetmen Reis Çelik’in başkanlığında, oyuncu-yazar-müzisyen Nilüfer Açıkalın, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı, besteci Garo Mafyan ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı’dan oluşuyor.

Festivalde 9 kategoride Kristal Flamingo ödülleri verilecek. Ana jürinin yanı sıra, FİLM-YÖN, SİYAD ve İzmir Kent Konseyi jüri üyeleri Ulusal Yarışma’da izleyecekleri filmleri değerlendirecekler. Ayrıca, yedi kişilik bir jüri açık kanallar ve dijital platformlarda gösterilen son yılın en başarılı dizi müziklerini seçecek.

GÖSTERİM MEKANLARI

Festivalin Yarışmalar dışındaki bölümleri şunlar: Özel Gösterimler / Onur Ödülü ve Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü’nü alan sanatçıların filmleri / Anılarına: Nedim Otyam ve Ayla Algan / Ustalara Saygı: Wenders / Sinemacı Portreleri / Üç Kıtadan Üç Film / Sınır Tanımayan Sinema / Müzik ve Yaşam / Her Yaştan Çocuklar için Canlandırma Sineması.

Gösterim mekanları, İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat Merkezi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası.

SÖYLEŞİDEN SERGİYE

4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin “Sınır Tanımayan Sinema” bölümünde ülkeleri dışında yaşayan İranlı, Filistinli, Hintli yönetmenlerin filmleri gösterilecek; Asuman Susam’ın “Toplumsal Bellek ve Sinema”, Alican Sekmeç ve Nil Gürtuna’nın katılacağı “Sinemamızda Film Müziğinin Öncüsü Nedim Otyam” ve iki İranlı yönetmen ve sinema yazarı Rıza Oylum’un katılımıyla “Günümüz İran Toplumu ve Sinema” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

İzmir Sanat Merkezi’nde de artık aramızda olmayan usta karikatürist Necati Abacı’nın “Sanatçı Portreleri” sergisi, İstinyePark Teras’ta ise Esat Erçetingöz’ün “İzmir’in Flamingoları” adlı dijital fotoğraf sergisi yer alacak.

PROGRAMA ULAŞIN

Goethe Institute, Institut français, İtalya İzmir Konsolosluğu, Liszt Institute gibi kurumların desteği ile gerçekleşen Festival’de tek bir gala gösterimi dışında tüm gösterimler ücretsiz. Program ayrıntılarına festivalin sosyal medya hesaplarından (ifmfest) ulaşılabilecek.