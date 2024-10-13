Kristof Kolomb’un 518 yıllık gizemi çözüldü

Adli bilim uzmanı Miguel Lorente ve ekibi tarafından 20 yıl süren çalışma, Kristof Kolomb’un mezar yeriyle ilgili 518 yıllık gizemi çözdü.

Çalışmanın sonucuna göre, Sevilla Katedrali'nde bulunan kemiklerden alınan DNA örneği, Kolomb'un oğlu Hernando ve kardeşi Diego'nun DNA örneğiyle uyuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunana Lorente, "Bugün yeni teknolojilerle bunu doğrulamak mümkün oldu, böylece Sevilla kalıntılarının Kristof Kolomb'a ait olduğu yönündeki daha önceki kısmi teori kesin olarak doğrulandı" dedi.

Pek çok tarihçi, Kolomb'un İtalya'nın Cenova kentinden geldiği yönündeki geleneksel teoriyi sorgulamıştı. Kolomb’la ilgili diğer teoriler ise onun İspanyol Yahudisi, Yunanlı, Basklı ya da Portekizli olduğu yönündeydi.