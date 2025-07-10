Kritik gün öncesi Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Terör örgütü PKK'nın yarın yapacağı 'tören' öncesi gerçekleşen bu ziyaret dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ankara'daki Beştepe'de gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Görüşmenin Eredoğan'ın 12 Temmuz'da yapması beklenen ve kamuoyuna 'tarihi açıklama' olarak duyurulan hitabından önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

Öte yandan terör örgütü PKK, yarın gerçekleşecek şov ile birlikte silah bırakacağı iddia edilmişti. Görüşmeler bu iki kritik gün öncesi gerçekleşti.

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