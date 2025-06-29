Kritik hafta: Altın için perşembe alarmı!

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Ekol TV’de Oylum Talu’nun sunduğu programa konuk olarak, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Jeopolitik risklerin azalması, ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşaması ve Fed’in faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması gibi faktörlerin, altında baskı yarattığını belirten Eryılmaz, kısa vadeli yatırım için uygun bir ortam olmadığını söyledi. Ancak, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olası geri çekilmelerin fırsat oluşturabileceğini vurguladı.

Altın piyasasının seyrini belirleyecek en önemli gelişmelerden birinin ise bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri olduğunu aktaran Eryılmaz, ons altında 3.150 dolara, gram altında ise 4.070 TL seviyelerine kadar düşüş olabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz

Filiz Eryılmaz, “şimdilik almayın ama satmayın da, izleyin” tavsiyesiyle temkinli hareket edilmesini önererek şöyle konuştu:

ALTINDA BASKI VAR

Çin ile ABD tarifeler konusunda anlaştı. Hindistan'la da bir anlaşma geleceği söylendi. Dolayısıyla tarife belirsizliği azalınca güvenli limana ihtiyaç yok. Altında baskı var. Birinci neden bunu söyleyebilirim. İran-İsrail savaşı bitti. Jeopolitik riskler azaldı yine güvenli liman ihtiyaç yok. Bu da altını baskıladı. ABD’den gelen veriler, Fed’in yılın ikinci yarısında çok güçlü faiz indirmeyebilir fiyatlamasını getirdi bu da altını baskıladı. Bu baskılarla ons altın 3300 dolar altına indi. Gram altın ise 4300 liranın altına indi. Tam 4200 lira civarında şu an gram altın. Bu hafta yine çok kritik veriler var. Perşembe günü altın için çok önemli. ABD’nin istihdam verileri gelecek eğer o veriler güçlü gelirse altında birazcık daha baskıyı görebiliriz. Altında ons tarafına 3200 hatta biraz daha böyle 3150'lere doğru geri çekilme beni şaşırtmaz. Gram altında ise 4100'lere doğru 4.070'ye doğru geri çekilme beni şaşırtmaz. Fakat şimdilik daha fazla düşüş beklemiyorum. O nedenle şimdilik almayalım ama satmayalım da izlemek lazım. Orta ve uzun vadeli portföyler için ons altında 3200 dolara dolayısıyla 4200'e 4100 liraya doğru gram altında geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı olabilir. Kısa vadede para kazanmak için al sat yapanlar için şu an uygun bir ortam yok. Ons altın 3.400 doları geçmeli 3435 dolar hatta gram altında ons altında da 4370 üstü tutunma görmediğimiz sürece kısa vadeli olarak pozisyon açıp al sat para kazanmamız mümkün görünmüyor.