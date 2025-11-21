'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci toplantısı için bir araya geldi.

Bugünkü toplantıda, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na, komisyonun heyet gönderip göndermeyeceğinin oylanması bekleniyor.

'HEYETE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Öte yandan merakla beklenen CHP'nin İmralı'ya gitme kararı belli oldu. CHP'den yapılan açıklamaya göre "Üye vermeyi doğru bulmuyoruz" denildi.

Komisyondaki CHP grubu adına konuşan Murat Emir "Biz böylesine zor meselelerin halkın önünde yapılmasını istediğimizi hep söyledik. Heyete partimizden üye vermeyi ve toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Feti Yıldız, komisyonun İmralı’ya gitme önerisinin oylamaya sunulmasını isteyerek "Kararlıyız. MHP olarak toplumdan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok" dedi.

KRİTİK KOMİSYON TOPLANTISI

Kritik toplantı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te bir araya geldi.

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde DEM Parti'den yapılan açıklamada da Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in parti adına heyette olacağı duyurulmuştu.

Ayrıntılar geliyor...