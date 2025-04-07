Kritik liste belli oldu! İşte gençlerin favori tercihleri

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 24 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında yapılan İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin raportörlüğünde gerçekleştirilen Gençlik Endeksi (G 250) araştırmasında, bilgisayar destekli telefonla arama (CATI) yöntemi kullanılarak 4 bin 800'den fazla genç ile görüşüldü. Çalışmada, gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.

Bu yılki G-250 Endeksi'nde yaklaşık 40 sektör incelenerek markaların gençler üzerindeki algılanan değerleri ölçümlendi. Sonuçlar, sosyal medyada aktif olan, teknolojiyi yakından takip eden ve fiyat-performans odaklı markaların gençler tarafından daha fazla tercih edildiğini gösterdi. İlk 10'da yer alan markaların sektör dağılımına bakıldığında, giyim, yiyecek ve alışveriş platformlarının öne çıktığı görüldü.

ACAR: Z KUŞAĞI, ALIŞVERİŞLERİNİ BÜYÜK ORANDA AKILLI TELEFONLARI ARACILIĞIYLA YAPIYOR

TÜİK'in "Türkiye örneklemi" olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, Z kuşağının alışveriş alışkanlıklarının geleneksel yöntemlerden farklılaştığını vurguladı.

Acar, "Dijital dünyada büyüyen Z kuşağı, alışverişlerini büyük oranda akıllı telefonları aracılığıyla yapıyor. Fiziksel mağazalar yerine online alışverişi tercih ediyorlar. İnternet platformlardaki içerikler, satın alma kararlarında büyük rol oynuyor. Gençler yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda bir deneyim satın almak istiyor. Kendi zevklerine uygun, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler arayışındalar. Bu nedenle markalar, iletişim ve pazarlama stratejilerini genç kuşağın beklentilerine göre şekillendiriyor" diye konuştu.

Acar, araştırmanın gençlerin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk, şeffaflık ve erişilebilirlik gibi değerlere önem verdiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, dijital varlığı güçlü ve toplumsal konulara duyarlı markaların gençler nezdinde daha yüksek bir güven algısı oluşturduğunu ifade etti. Ekonomik faktörlerin de önemli bir belirleyici olduğunu vurgulayan Acar, fiyat-performans ürünlerinin gençler arasında daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Araştırma sonuçlarının, markaların iletişim ve pazarlama stratejilerine yön vermesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Acar, Gençlik Endeksi G-250'nin markalar için stratejik bir rehber niteliğinde olduğunu söyledi. Markalar, araştırma raporunu satın alarak genç tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetlerini şekillendirebilir ve başarılarını duyurabilirler.

ATSÜ: SAMİMİ MARKALAR, GENÇLERİN ZİHNİNDE DAHA FAZLA YER EDİNİYOR

İstanbul Kent Üniversitesi olarak, gençlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik eğilimlerinin anlaşılmasına katkı sunan bu önemli çalışmaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Gençlik Endeksi G-250 hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak gençliğin sesi olmayı ve onların değişen dünya düzeni içindeki yerini daha iyi anlamayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Türkiye İtibar Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 araştırması, yalnızca akademik bir veri kaynağı değil, aynı zamanda markalar için stratejik bir yol haritasıdır. Z kuşağının beklentileri, tercihleri ve değer verdiği kavramlar her geçen gün dönüşüyor. Bu dönüşümü yakalayabilen markalar, pazar paylarını artırmakla kalmayıp gençlerle duygusal bir bağ kurma şansı da yakalıyor. Bu yılki sonuçlar da gösteriyor ki; dijitalde güçlü, sürdürülebilirlik ve toplumsal duyarlılık gibi değerlere önem veren, ulaşılabilir ve samimi markalar, gençlerin zihninde daha fazla yer ediniyor."

Atsü, "Akademi ile iş dünyasını buluşturan bu tür çalışmalar, markalara doğru iletişim stratejileri geliştirme fırsatı sunarken, aynı zamanda gençlerin sesinin daha çok duyulmasına imkân tanıyor. İstanbul Kent Üniversitesi olarak, ülkemizdeki gençlerin yaşam tarzlarına, beklentilerine ve tüketim alışkanlıklarına ışık tutmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

G 250'DE YER ALAN MARKALAR

Akaryakıt: Aytemiz, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Total Energies

Alkolsüz İçerecek: Cappy, Coca Cola, Dimes, Fanta, Tamek

Bankacılık: Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç

Bisküvi ve Şekerleme: Eti, Kent, Şölen, Torku, Ülker

E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, Temu, Trendyol

Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Arzum, Beko, Samsung

Elektronik Perakende: Apple, Casper, MediaMarkt, Samsung, Teknosa

Enerji: Aksa Doğalgaz, Enerjisa, Gediz Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji

Erkek Giyim: Altınyıldız, Kiğılı, Mavi, Süvari, Zara

Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç

Fast Food (Yabancı): Arby's, Burger King, Dominos Pizza, McDonalds, Popeyes

Fast Food (Yerli): Etibeyaz, Komagene, Köfteci Yusuf, Saloon Burger, Terra Pizza

GSM Operatörü ve İnternet: Kablonet, Turkcell, Türk Telekom, Türknet, Vodafone

Holding: Eczacıbaşı Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İç Giyim: İnci, LC Waikiki, Penti, Sedef, Zara

İnşaat: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon,Rönesans, Sinpaş

Kadın Giyim: Defacto, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara

Kadın Hijyen Ürünleri: Avon, Gratis, Kotex, Molped, Orkid

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Papia, Selpak, Sleepy, Solo

Kahve Zinciri: Cafe Nero, EspressoLab, Gloria Jean's, Kahve Dünyası, Starbucks

Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo

Kitap ve Kırtasiye Ürünleri: Adel, Amazon, D&R, Idefix, Nezih

Kozmetik: Avon, Flormar, Gratis, Kiko, Sephora

Kripto Para Borsası: Binance , Bitcoin , Borsa İstanbul, BTC Türk , Papara

Küçük Ev Aletleri: Arçelik, Arzum, Beko, Bosch, Vestel

Mobilya: Bambi, Bellona, Ergül Mobilya, İstikbal, Mondi Home

Otomobil: BMW, Ford, Mercedes Benz, Toyota, Volkswagen

Pizza: Domino's Pizza, Little Ceasars, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Sbarro

Porselen ve Züccaciye: Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Madame Coco, Paşabahçe

Seramik: Güral Seramik, Kale Seramik, Karaca, Kütahya Seramik, Vitra

Sigorta: AkSigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Koru Sigorta

Spor Giyim: Adidas, Hummel, Mavi, Nike, Puma

Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, Migros, Şok

Süt ve Süt Ürünleri: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Clear, Elidor, Head & Shoulders, İpek, Pantene

Turizm Seyahat Acentesi: Etsstur , Jolly Tur, TatilBudur, Tatilsepeti, Türk Hava Yolları