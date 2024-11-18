Kritik maç öncesi Barış Alper için karar çıktı. Hakan Çalhanoğlu’nun durumu ne olacak?

UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Takım, A Ligi’ne grup lideri olarak yükselmek için Karadağ’a karşı mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Milli Takım, hazırlıklarına Kayseri’de başladı.

Kadroda sakat ve cezalıların olması nedeniyle Teknik Direktör Montella zorunlu değişikliklere gidecek. Galler maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ve sakat Eren Dinkci kadrodan çıkarılırken, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı kafileye dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun Karadağ maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Kaptanın durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Hakan’ın yüzde 100 hazır olmaması halinde orta alanda İsmail Yüksek görev yapacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'E, BARIŞ ALPER KULÜBEYE

Galler maçında cezası yüzünden forma giyemeyen Kenan Yıldız, Karadağ’da takıma dönecek. Vincenzo Montella’nın Barış Alper’i yedeğe çekerek iyi bir form yakalayan Kenan’a santrfor pozisyonunda şans tanıyabileceği aktarıldı.

KEREM İÇİN SEFERBERLİK

Galler beraberliği, Karadağ maçı öncesi UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi garantilemek isteyen ay-yıldızlı ekipte herkese hayal kırıklığı yaşattı, ancak 89. dakikada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu’nun üzüntüsü bir başkaydı. Milli yıldız kaçan penaltı ve galibiyet nedeniyle adeta yıkıldı.

Ay-yıldızlı futbolcular maçtan sonra Kerem için adeta seferberlik ilan etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek başta olmak üzere takımdaki tüm oyuncuların Kerem’e tam destek verdiği bildirildi. Hem sahada hem de soyunma odasında bir hayli üzgün olan Kerem’in kendisine verilen destek karşısında duygulandığı ve takım arkadaşlarına tek tek teşekkür ettiği kaydedildi.

SAMET FAVORİ

Savunmanın başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı cezası yüzünden Karadağ’da takımdaki yerini alamayacak. Abdülkerim’in yokluğunda öne çıkan isim Samet Akaydın oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın, Fenerbahçe’nin Sivasspor’la oynadığı son lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve bir de gol atan Samet’e Karadağ’da forma vermesi bekleniyor. Samet’in stoper hattındaki partneri Merih Demiral olacak.