Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları kapalı alanlara sığındı. Kentte oluşabilecek su baskınlarına karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, kritik noktalardaki rögar kapaklarını açtı. Hava sıcaklığı 14 derece ölçülen kentte yağışın devam etmesi bekleniyor.