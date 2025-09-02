Kritik talimatı AKP'nin ünlü ismi verdi! Flaş iddia: Özgür Özel'e Hakan Fidan'ı bitirme görevi...

Ünlü gazeteci Hilal Köylü, dünkü YouTube yayınında çarpıcı bir iddiada bulundu. Köylü, son zamanlarda Erdoğan sonrası ismi konuşulan Hakan Fidan için Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan çevresinin Özel'e ‘sen Hakan Fidan'ı aşağı çeken açıklamalar yap’ baskısında bulunduğunu iddia etti.

ERDOĞAN SONRASI SÜRPRİZ İSİM

Ankara kulislerinde Hakan Fidan’ın ismi son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrası için en güçlü ve sürpriz ismin Hakan Fidan olduğu iddia ediliyor. Deniz Zeyrek, “Erdoğan sonrası dönemde Hakan Fidan iktidar kanadında en güçlü Cumhurbaşkanı aday adayı haline gelirse sürpriz olmayacak. Hayırlara vesile olsun…” ifadelerini kullanmıştı.

SARAY’IN DERİN KULAĞI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Son olarak Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi resepsiyonunda Fidan’a ilginin yoğun olduğunu köşesinde kaleme aldı. Selvi, ilgiyi yere göğe sığdıramaması ise dikkat çeken noktalardan biri oldu.

ÖZEL, FİDAN’I HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise son zamanlarda Hakan Fidan’ı hedef alıyor. Özel, “Kurtlar Vadisi temalarıyla TikTok’ta videolar paylaştırarak, kendini ‘gizemli derin devlet adamı’ gibi şekillere sokarak bakanlık yapılmaz” şeklinde tepki göstermişti. Son olarak Özel, Filistin konusunda Fidan’ı eleştirmişti.

"BİLAL ERDOĞAN ÇEVRESİNDEN ÖZEL'E “FİDAN'I AL AŞAĞI ÇEK” BASKISI"

Ankara’nın nabzını tutan gazeteci Hilal Köylü ise dünkü YouTube canlı yayınında çarpıcı bir iddiayı paylaştı. Köylü’nün paylaştığı kulis bilgisinde ise şu ifadeler yer aldı:

“AKP ya da Bilal Erdoğan çevresinin Özgür Özel'e ‘sen Hakan Fidan'ı aşağı çeken açıklamalar yap’ baskısında bulunduğu söyleniyor. Özel’de ‘TikTokçu Hakan’ ve "Diplomasiyi bilmiyorsun. Her türlü yanlışı yapıyorsun" diyor. Siyaset gerçekten allak bullak. AK Parti'de yapılan araştırmalarda Hakan Fidan'ın ismi sorulmasa bile olası bir cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyormuş. Parti tabanında ilginç gelişmeler var.”