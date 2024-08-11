Kritik veri her şeyi alt üst edebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kritik veri her şeyi alt üst edebilir

Hafta başında piyasalar ABD’de de yaşanabilecek resesyon endişesi nedeniyle sert kayıplar verdi. Bu hafta ise piyasaların gözü kulağı açıklanacak olan kritik veride.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair süren endişelerin etkisiyle geçen hafta karışık seyrederken, gözler bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
ABD'de resesyon endişelerinin hız kazanmasının ardından geçen hafta tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalan küresel piyasalarda daha sonraki günlerde toparlanma görülse de karışık bir seyir dikkat çekti.
Ülkede, açıklanan istihdam verilerinin resesyon endişesini beslemeye devam etmesi risk algısının önemli derecede yükselmesini beraberinde getirdi.
Geçen hafta görülen tarihi satış baskısına rağmen ABD'de Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "güvercin" açıklamaları ve ülkede açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin gerilemesiyle küresel piyasalarda bir nebze de olsa bir nefes aldı.
Bu hafta piyasalar enflasyon verisine odaklanmış durumda. ABD’de Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak açıklanması tahmin ediliyor.
ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanması bekleniyor. Aylık bazda ,se yüzde 0,2 olarak açıklanması öngörülüyor.
Gelecek olan bu veri, ABD ekonomisine dair sinyaller verebilir. Amerikan Merkez Bankası (Fed) bu kararı göz önünde bulundurarak faiz kararını verebilir. ABD tarafında açıklanacak olan bu veri para piyasalarında olduğu gibi değerli metaller üzerinde de etkisini hissettirebilir.

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