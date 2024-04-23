Kritik zirve! 3 gün görüşecekler

Ziyaret sırasında Blinken ve Vang arasında, rekabet dışı ticaret uygulamaları ve sanayideki kapasite fazlası üretim gibi ikili, bölgesel ve küresel konuların ele alınacağı ifade edildi.

Blinken’ın heyetinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen, Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Adli İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Todd Robinson ve Siber Uzay ve Dijital Politikadan Sorumlu Büyükelçi Nathaniel Fick de yer alacak.

Ziyaret sırasında uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimin artırılması ve iki ülke orduları arasındaki iletişim gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Blinken’ın Çin Dışişleri Bakanı Vang’a, Çin’in Rusya’nın savunma endüstrisini güçlendirmeye yönelik artan desteğinden duyulan endişeleri ileteceği ve Hint-Pasifik ve Orta Doğu’daki gerilimleri ele alacakları belirtiliyor.

Bu ziyaret, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in 4-9 Nisan tarihlerinde Çin’e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Yellen, ziyaretinde Çin’in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerindeki devlet destekli kapasite fazlası üretiminin küresel ekonomide dengesizliğe yol açabileceğine dikkat çekmişti. Ayrıca, ABD yönetimi, Çin’den ucuz ihraç ürünlerinin yol açtığı haksız rekabete karşı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırmayı ve Çin’in gemicilik, lojistik ve gemi inşası sektörlerindeki ayrımcı ve korumacı ticaret uygulamalarına karşı soruşturmaları başlatmayı planlıyor.