Kritik zirvenin buluşma yeri ve zamanı belli oldu! Orhan Uğuroğlu açıkladı...

YENİÇAĞ GAZETESİ ÖZEL HABER

Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş zirvesine ilişkin net bilgiyi Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Uğuroğlu, Ankara’daki parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre; üçlünün akşam yemeğinde buluşacağı belirtildi. Yer konusunun ise adı açıklanmayan bir mekanda olacağı ve basın açıklamasının yapılmayacağı kulislerde aktarıldı.

CHP’DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ BAŞLADI

CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘ön seçim’ kararı ile başlamıştı. Adaylık yarışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi geçiyordu. İkili arasında ise ‘erken’ polemiği yaşanmıştı. Mansur Yavaş, ön seçim kararına ilişkin ‘daha erken’ diyerek çıkışmıştı. İmamoğlu ise Yavaş’ın çıkışına, ‘görüş ayrılığı olabilir’ demişti.

ÖZEL BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Son olarak CHP’de yarın ‘ön seçim’ için değerlendirmenin yapılacağı parti grup toplantısı öncesi üçlü bir zirve buluşması yapılacağı paylaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir programda İmamoğlu ve Yavaş zirvesine ilişkin, "Yarın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile geniş geniş bu konuları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KRİTİK ZİRVENİN YERİ VE ZAMANI BELLİ OLDU

Türkiye’nin merakla beklediği kritik zirveye ilişkin tarih ve zaman açıklanmamıştı. Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, parti kulislerinden aldığı bilgiyi paylaştı. Uğuroğlu üçlü zirve ile ilgili, “Akşam yemeği masasında buluşacaklar. Adı açıklamayan saklı bir mekanda olacak. Basın açıklaması ise yapılmayacak” bilgisini aldı. Üçlü zirve ile ilgili açıklamanın ise ilerleyen tarihte geleceği de aktarıldı.