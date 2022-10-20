Ronaldo maç bitmeden stadı terk etti. Tarihi yaptırım geliyor

Mücadelede yedek kulübesinde kalan Ronaldo, maçın bitimini beklemeden soyunma odasına yönelmişti.

The Athletic'in haberine göre; Portekizli süper yıldız, soyunma odasına da gitmeden direkt olarak stadyumu terk etti.

37 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör ten Hag tarafından 40. dakikada ısınmaya gönderilse de süre bulamadı.

"Bu durumla yarın ilgileneceğim"

ten Hag maçın ardından oyuncusu hakkındaki soruya; "Bu durumla bugün değil, yarın ilgileneceğim. Şu an zaferimizi kutluyoruz." dedi.

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı. Toplam 340 dakika süre alan Potekizli, 1 gol kaydetti.

Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı?

The Telegraph'ın haberine göre, İngiliz kulübü Ronaldo'ya cazip bir teklif gelmesi durumunda Dünya Kupası'ndan sonra bu transfere yeşil ışık yakacak.



Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maça ilk 11 başlarken 5 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu. 37 yaşındaki oyuncu takımının 6-3'lük Manchester derbisindeki hezimetini de yedek kulübesinden izledi.



Hollandalı teknik adam, Ronaldo'yu Etihad'da süre vermediği eleştiri yağmuruna tutuldu. Kulübün eski kaptanlarından Roy Keane, Ten Hag'ın beş kez dünyada yılın oyuncusu seçilen Ronaldo'nun kariyerine saygı duymadığını ifade etti.



Ten Hag, yaz aylarında Ronaldo'nun kadroda olmasını istediğini vurgularken durum tersine dönmüş gibi. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulübe katılmaya hevesliydi ancak tek somut teklif Suudi kulübü Al Hilal'den geldi.

UEFA kuralları, Ronaldo'nun bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkmasına rağmen Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma imza atmasına ve oynamasına izin veriyor.

Ronaldo'nun Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşmesi ve 2024 yazına kadar uzatma seçeneği bulunuyor.