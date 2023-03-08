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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Kriz kahini olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, yüksek enflasyonun kalıcı olabileceğini, merkez bankalarının hamleleri nedeniyle küresel ekonominin ''sert iniş'' riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Galeri Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:28
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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 2008 finansal krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, jeopolitik faktörler nedeniyle enflasyonda yüksek seviyelerin korunacağını belirtti.

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Ünlü ekonomist, merkez bankalarının gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabaları nedeniyle küresel ekonominin "sert iniş" riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Roubini, dün Australian Financial Review tarafından düzenlenen bir zirvede konuştu. 

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Ünlü ekonomist, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere getirmeye çalıştığını, bunun için de faizleri beklenenden daha yüksek seviyelere çıkarmaları gerekeceğini söyledi.

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Küresel ekonomiye ilişkin uzun süreli aşağı yönlü tahminleri nedeniyle 'Doktor Kıyamet' lakabını kazanan Roubini; ABD, Avrupa ve Avustralya’daki enflasyon seviyesinin piyasa ve merkez bankası tahminlerinden daha kalıcı olduğunu söyledi.

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinin ve Çin'in emtia talebinin artmasının enflasyonu artıracağını belirten Roubini, "Bu yıl enflasyon yüksek kalacak çünkü emtia fiyatları yüksek kalacak" dedi.

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Hazır olun diyerek açıkladı. Kriz kahininden korkutan uyarı

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