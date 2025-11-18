Beşiktaş krizlerin takımı oldu. Son zamanlarda derinleşen ve bir türlü çözülemeyen krizler mevcut. Futbol takımı bir türlü şampiyonluk yarışına giremiyor, finanslar sıkıntılar, sürekli değişen başkanlar ve teknik direktörler derken nur topu gibi Rafa Silva sorunu patlak verdi. Geçen sezonun en etkili oyuncusu, ne oldu bu adama, bu sezon çok isteksiz, keyifsiz ve zorla sahaya çıkarılıyormuş imajı çiziyor. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle sorun derinleşmeye başladı. Salon çalışmalarına katılmaması üzerine Sergen hoca Antalyaspor maçı kadrosuna almamıştı.

Herkes merak ediliyordu. Rafa neden kadroda yok. Dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Farklı senaryolar havada uçuşuyordu. Sergen hocayla problem yaşadığı, takımda iletişim kurabileceği arkadaşın olmadığı gibi söylemler ortaya atıldı. Rafa Silva ilerleyen haftalarda takımla beraber sahada yerini alsa da isteksiz tavırlarını devam ettirdi. Beşiktaş camiası başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın Nevzat Demir tesislerinde yapmış olduğu basın toplantısında Rafa Silva olayının perde arkasını bütün detaylarıyla öğrendi.

Sergen hoca takımın başına gelir gelmez Rafa Silva ile yaptığı toplantıda burada mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediği belirtti. Kendisi ile iletişim kurmak istememe rağmen hiçbir şekilde benimle konuşmadığını belirti. İletişimin kopmasından sonra ailevi sebeplerden dolayı apar topar Portekiz’e gitmesi işleri iyice karıştırdı. Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Herkes şok oldu. İşler iyice zıvanadan çıkmaya başladı. Serdal Adalı, Rafa Silva’nın menajeri ile yaptığı görüşmede Rafa’nın takımdan ayrılmak istediğini ve 3 milyon Euro verelim sizde bonservisi verin teklifi yaptığını açıkladı. Beşiktaş çok büyük camia. İsimler gelip geçici. Baki olan bu şerefli ve şanlı forma. Bu şerefli formayı giymek istemiyorsan kulübün belirlediği şartları yerine getirip, istediğin yere gidersin.

Ben başkanın ve Sergen hocanın basın toplantısı ile bu problemleri gündeme getirmesini doğru bulmuyorum. Beşiktaş başkanın bu topa girmesi çok yanlış. Sportif direktöre verirsin talimatı, gerekeni yapar. Beşiktaş bir futbolcunun oyuncağı değildir. Rafa Silva oynamak istiyorsa gelip özür diler, yok ben ayrılmak istiyorum derse kulübün şartlarını yerine getirir ve ayrılır.