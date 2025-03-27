Krizin pençesindeki Lyon’dan büyük hamle: Bazılarının adı Süper Lig takımlarıyla anılıyordu

Ligue 1 ekibi Lyon, içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle tasarrufa gitme zorunluluğunda. Mali şartları yerine getiremediği taktirde gelecek sezon Ligue 2'ye düşürülme ihtimali olan Lyon, krizi aşmaya çalışıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Lyon 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Lyon, bu sayede yaptırımlardan kurtulmayı amaçlıyor. Lyon’un satması beklenen oyunculardan bazılarının adı Süper Lig kulüpleriyle de geçiyordu.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Lyon Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ve Corentin Tolisso’yu satış listesine koydu.

Transfer listesine konan oyunlar arasında yer alan Lacazette, Cherki, Tolisso ve Matic’in adı Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.