Krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar MasterChef’te kaptanlık için krokan bush yapılması istendi. MasterChef All Star sonrası krokan bush tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için krokan bush yaptı. MasterChef sonrası krokan bush tarifi araştırılıyor. Peki, krokan bush nasıl yapılır? Krokan bush tarifi için malzemeler neler?

İşte krokan bush tarifi…

KROKAN BUSH TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Şu (Choux) Hamuru için:

- 450 gr. su

- 200 gr. tereyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı şeker

- 10 adet yumurta

- 310 gr. un

Kreması için:

- 4 adet yumurta sarısı

- 3 yemek kaşığı mısır nişastası

- 5 gr. vanilin

- 500 gr. süt

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 100 gr. şeker

Karamel için:

- 600 gr. şeker

- 120 gr. su

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KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

Şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın. 190 derecede 35 dakika pişirin.

Krema için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır, içerisine tereyağı eklenerek soğumaya bırakılır.

Karamel sos için, şeker ve suyu ocağa alın ve renk alana kadar pişirin.

Şu hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos banarak dizin. Soğukken tüketin.

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