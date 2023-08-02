Krokanlı tel kadayıf sarma nasıl yapılır? Krokanlı tel kadayıf sarması tarifinin malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta programında krokanlı tel kadayıf sarması yapılması istendi. Programın ardından krokanlı tel kadayıf sarması en çok araştırılan tariflerden oldu. Peki, krokanlı tel kadayıf sarma nasıl yapılır? Krokanlı tel kadayıf sarması tarifinin malzemeleri neler?

Krokanlı tel kadayıf sarma nasıl yapılır? Krokanlı tel kadayıf sarması tarifinin malzemeleri neler?

Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek lezzetlerden biri de krokanlı tel kadayıf sarması. Gelinim Mutfakta yarışmasında krokanlı tel kadayıf sarması yapılmasının ardından tarif merak konusu oldu. Peki, krokanlı tel kadayıf sarma nasıl yapılır? Krokanlı tel kadayıf sarması tarifinin malzemeleri neler?

İşte krokanlı tel kadayıf sarması tarifi…

KROKANLI TEL KADAYIF SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Muhallebili için:

- 1 adet yumurta

- 4 çorba kaşığı un (70 gr)

- 2 çorba kaşığı buğday nişastası (30 gr)

- 4 çorba kaşığı şeker (60 gr)

- 2 çorba kaşığı tahin (17gr)

- 1 paket vanilin

- 1 çorba kaşığı tereyağ (30gr)

Kadayıf için malzemeler:

- 1 paket hazır kavrulmuş kadayıf

- 2 çorba kaşığı tereyağ (60gr)

- 1 çorba kaşığı pekmez (10gr)

- 4 çorba kaşığı şeker

Krokan için malzemeler:

- 4 çorba kaşığı susam

- 100 gr ceviz

- 3/5 bardak şeker (150 gr)

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KROKANLI TEL KADAYIF SARMASI NASIL YAPILIR?

Vanilya ve tereyağı dışında bütün muhallebi malzemelerini bir tencereye alıp iyice çırpın ve orta ateşte çırparak pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvam alınca önce tereyağını ekleyip eritin. Tereyağı eriyince vanilyayı ekleyip muhallebiyi kapatın.

Daha sonra bir tavada kadayıflar için malzemeleri ekleyip kavurmaya başlayın. Kavururken sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Renk alınca ise altını kapatın. Son olarak başka bir tavaya krokan için olan şekeri ekleyip karamel haline getirin.

Karamel kıvamını alınca susam ve cevizi ekleyip iyice karıştırın.

Bütün malzemeler hazır olduğunda bir yüzeye kadayıftan 2 yemek kağışı döküp üzerine 2 yemek kaşığı muhallebi ekleyin ve en üst kata 1 tatlı kaşağı krokan ekleyin. Daha sonra muhallebili yüzeyi kaşık yardımıyla kadayıfların üzerinde yuvarlayıp bütün yüzeyin kadayıf olmasını sağlayın.

Bütün malzemeler bitene kadar aynı işlemi yapın.

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