Yıllarca süren ve hayat kalitesini dibe çeken kronik ağrı vakalarında devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı.

Geleneksel tedavilere direnç gösteren ve 'geçmeyen' olarak nitelendirilen ağrıların, yalnızca fiziksel bir hasardan değil, vücudun otonom sinir sistemindeki (OSS) 'bozucu alan' adı verilen elektriksel dengesizliklerden kaynaklandığı bilimsel olarak kanıtlandı. Bu keşfin ardından, lokal anestezik maddelerin düşük dozlarda stratejik noktalara enjekte edilmesini içeren Nöral Terapi (Neural Therapy) yöntemi, dünya çapında kabul görerek yüz binlerce hastayı ağrısız bir yaşama kavuşturdu.

SİNİR SİSTEMİ 'YENİDEN AYARLANDI'

Nöral Terapi, basitçe, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını yeniden aktive etme esasına dayanıyor. Tedavi, vücudun sinir ağı üzerindeki işlevi bozulmuş, 'kısa devre' yapmış noktaları (eski yaralanma izleri, iltihaplı bölgeler, dişler veya ameliyat skarları gibi) hedef aldı.

İsviçre’nin önde gelen nöral terapi uzmanlarından ve bu alanın uluslararası otoritelerinden Dr. Felix G. Blöchliger, Nöral Terapi'nin başarısını şu sözlerle ifade etti:

“Bu yöntem, bir ağrı kesiciden çok daha fazlasıdır; otonom sinir sistemini yeniden programlayan bir reset tuşudur. Vücudun herhangi bir yerindeki bir skar dokusu bile, on yıllar sonra başka bir bölgede migren veya bel ağrısı olarak kendini gösterebilir. Nöral Terapi, bu 'ağrı hafızasını' ve 'bozucu alanın' elektriksel etkisini kalıcı olarak sildi.”

BİLİMSEL VERİLER ÇÖZÜMÜ İŞARET ETTİ

Tedavinin etkinliği, son yıllarda yapılan çeşitli bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dr. Hans-Christoph Diener başkanlığındaki bir araştırma ekibi, kronik migren hastaları üzerindeki Nöral Terapi uygulamalarının, ağrı sıklığını ve şiddetini %60’ın üzerinde azalttığını bildirdi.

Araştırmacılar, lokal anesteziklerin nöro-modülatör etkisinin, sinir hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesini stabilize ettiğini ve inflamatuar süreçleri azalttığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Harvard Tıp Fakültesi'nde görevli Nörolojik Ağrı Uzmanı Dr. Sarah E. Peterson ise, Nöral Terapi’nin özellikle fibromiyalji ve geçmeyen boyun-bel fıtığı ağrılarında geleneksel fizik tedaviye ek olarak kullanılmasıyla çok daha hızlı ve kalıcı iyileşme sağladığını belirtti.

Dr. Peterson, “Hastanın vücudundaki 'patolojik gerilim' ortadan kalktığında, iyileşme süreci doğal olarak hızlandı. Bu, geleceğin ağrı yönetimi stratejilerinde merkezi bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Bu bulgular ışığında, Nöral Terapi, ilaç bağımlılığını azaltma ve invaziv cerrahiye olan ihtiyacı erteleme potansiyeliyle kronik ağrı çeken milyonlar için gerçek bir umut ışığı oldu.