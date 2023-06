Kronik hastalara bayram uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Beslenme Uzmanı Elif Dila İmançer uyarılarda bulundu. İmançer, “Kalp-damar, diyabet, yüksek tansiyon, böbrek ve mide hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip veya bu hastalıklar için risk altındaki bireylerin beslenme konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda sağlıklı yiyecek ve içeceklerin tercih edilerek, porsiyon kontrolü sağlanması ve yemek pişirme tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Beslenme Uzmanı Elif Dila İmançer, “Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken sağlıklı beslenme prensiplerinin herkes için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Öncelikle veteriner kontrolünden geçmemiş ve hijyen kurallarına uygun kesilmeyen hayvanlardan insanlara hastalık bulaşma riski yüksektir. Çiğ ya da az pişmiş et tüketmek bazı zoonoz hastalıkların bulaşmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden etler çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Yeni kesilen havyan etleri sert olduğu içine sindirimi zordur, midede şişlik hazımsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle mide rahatsızlıkları olan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” dedi.

BUNLARDAN UZAK DURUN

“Etler pişirilirken haşlama, fırınlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli” diyen İmançer, “Kızartma ve kavurmadan uzak durulmalıdır. Kanserojen maddelerin oluşumuna zemin hazırladığı için etleri mangalda pişirirken kömürleştirmemeye dikkat edilmelidir. Ayrıca çok yüksek ısıda pişirmek besin ögesi kaybına da sebep olmaktadır. Etle yapılan yemeklere ilave tereyağı/kuyruk yağı gibi yağlar eklenmemeli, kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Kalp-damar ve kolesterol hastaları, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan sakatatların tüketiminden kaçınmalı, tuz tüketimini de sınırlamalıdır” şeklinde konuştu.

ET ASIL POŞETLENMELİ



Etlerin bozulması kolay olduğundan için riskli gıdalar olduğuna değinen İmançer, “Kesilen etler küçük miktarlarda tek kullanımlık olacak şekilde poşetlenerek buzluk veya derin dondurucuda uzun süre saklanabilir. Dondurulan et çözdürüldüğünde sağlığı tehdit eden mikroorganizmalarda artış gözlendiği için dondurulduktan sonra çözünen et tekrar dondurulmamalıdır. Etleri çözdürmede en sağlıklı yöntem buzdolabının alt bölmesinde çözdürmektir. Etleri hazırlarken kullandığımız kesme tahtaları ayrı olmalıdır, çiğ sebze ve meyvede kullanılan tahtalar kullanılmamalıdır.

LİF İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER NE ZAMAN YENMELİ

Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimiyle birlikte lifli gıdaların az tüketilmesinin de kabızlık gibi sindirim problemine neden olabileceğinin altını çizen İmançer, “Sindirimi rahatlatmak adına et yemekleri öğlen, sebze ve kuru baklagiller yemekleri gibi lif içeriği yüksek besinleri akşam tüketmek daha faydalı olacaktır. Etlerin yanına salata/sebze ve yoğurt/cacık/ayran eklemek C, E vitamini ve kalsiyum bakımından fakir olan et yemeklerini tamamlayıcı olacaktır. Öğünlerde beyaz ekmek gibi beyaz undan yapılmış hamur işleri, beyaz pirinç gibi rafine edilmiş karbonhidrat kaynakları yerine rafine edilmemiş tam buğday, çavdar, bulgur gibi karbonhidrat kaynaklarına yer vermek tokluk süresini uzatacaktır. Tatlı tercihi olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmek daha akıllıca olaraktır. Gazlı içeceklerden uzak durarak, günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimine de özen gösterilmelidir” dedi.