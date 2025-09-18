Kronik yorgunluk sendromu sanılandan çok daha tehlikeli! İşin uzmanları anlattı

Uluslararası bilim dünyası, toplumun basit bir yorgunluk olarak gördüğü durumun aslında ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğu konusunda uyarıda bulundu. Tıp literatüründe “miyalgik ensefalomiyelit” (ME/CFS) olarak adlandırılan kronik yorgunluk sendromunun, hastaların hayatını felce uğratan, fiziksel bir rahatsızlık olduğu vurgulandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden uzman Dr. Anthony Komaroff, bu durumun, hastaların en basit günlük aktiviteleri dahi yerine getirmesine engel olan ciddi bir hastalık olduğunu ifade etti. Dr. Komaroff, "Bu sendrom, hastayı yatağa bağımlı hale getirebilecek kadar şiddetli olabiliyor. Yalnızca bitkinlik hissi değil, aynı zamanda bilişsel işlevlerde bozulma, uyku sorunları ve ağrılar gibi çok sayıda semptomu da beraberinde getirdiği gözlendi" açıklamasında bulundu.

Yapılan son araştırmalar, hastalığın tetiklenmesinde viral enfeksiyonların rol oynadığını ortaya koydu. Çoğu vakada, sendromun Epstein-Barr virüsü gibi bir enfeksiyonun ardından tetiklendiği, hatta son dönemde SARS-CoV-2'nin yol açtığı 'uzun COVID' vakalarında da benzer belirtilerin gözlemlendiği belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporlar, ME/CFS'nin bağışıklık sistemi, enerji metabolizması ve sinir sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerini kanıtlayan biyolojik anormalliklere işaret etti.

DePaul Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Leonard Jason, hastalığın teşhisindeki zorluklara dikkat çekti. Jason, "Hastalığın semptomları kişiden kişiye değişebiliyor ve maalesef henüz kesin bir biyobelirteç bulunamadı. Bu da teşhis sürecini oldukça karmaşık hale getiriyor" ifadesini kullandı.

Hastaların uzun yıllar boyunca yanlış teşhislerle mücadele ettiğini ve psikolojik bir rahatsızlık olduğu düşünülerek tedavi edilmeye çalışıldığını, bunun da süreci daha zorlu hale getirdiğini belirtti.

Sıradan yorgunluktan en önemli farkı, hastanın en ufak bir fiziksel veya zihinsel çabadan sonra bile günlerce sürebilen aşırı bitkinlik hissi, yani ‘egzersiz sonrası keyifsizlik’ (post-exertional malaise) yaşaması oldu.Uzmanlar, bedenin verdiği bu sinyalin hafife alınmaması gerektiğini, erken teşhis ve multidisipliner bir yaklaşımla semptomların yönetilebileceğini ancak tam bir iyileşme için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.