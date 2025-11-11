Büyük depremlerin ardından artan kaygı ve korku düzeyi, sadece geçici bir tepki olmanın ötesine geçerek "Sismofobi" (deprem korkusu) adıyla tanımlanan kronik bir duruma evrildi.

Dünya genelinde yaşanan son felaketlerin psikolojik etkilerini inceleyen uzmanlar, bu durumun küresel bir halk sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

BEYİN SÜREKLİ TEHLİKE MODUNDA TAKILI KALDI

Avustralya'daki Sismik ve Afet Psikolojisi Enstitüsü'nden (IDSP) Dr. Emma Hughes, depremden etkilenen bireylerin beyinlerinin bir tür "sürekli tehlike" modunda takılı kaldığını ifade etti.

Dr. Hughes, "İlk şok ve akut stres tepkileri geçtikten sonra dahi, bazı kişilerde aşırı tetiktelik, uyku bozukluğu ve eve girememe gibi belirtiler kronikleşir. Bu, beynin 'savaş ya da kaç' tepkisinin sürekli devrede kalması demektir" açıklamasını yaptı.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU EŞİĞİ AŞILDI

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden klinik psikolog ve travma uzmanı Prof. Dr. David A. Green, deprem korkusunun bir aya yakındır devam eden durumunun Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) riskini ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Prof. Green, "Eğer bu yoğun korku ve kaçınma davranışları sekiz haftayı geçtiyse, artık kronik bir klinik tabloyla karşı karşıyayız. Kişiler düşüncelerinin mantıksız olduğunu bilse dahi, 'ruminasyon' adı verilen sürekli endişe döngüsü zihinlerini yordu. Bu, günlük işlevselliği ciddi derecede baltaladı" diye konuştu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ İŞARET ETTİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel araştırmalar, kronikleşen deprem korkusu ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Çin'de yürütülen bir çalışmada, deprem sonrası travmaya maruz kalan ergenlerde korku düzeyinin, depresyon ve uyku kalitesindeki bozulmayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, depremin ne zaman olacağına dair bilinemezliğin, bireylerin kaygı seviyelerini en üst düzeye taşıyan temel faktör olduğunu kaydetti.

GÜVENLİK DUYGUSUNUN TESİS EDİLMESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, korkuyu yenmek için bireysel psikolojik destek kadar, toplumsal güvenlik algısının güçlendirilmesinin de elzem olduğunu belirtti.

Japonya'daki dayanıklı yapılaşma ve güçlü afet yönetim sistemleri örneğini veren Dr. Hughes, "Toplum temel güven duygusunu yeniden tesis etmelidir. Güçlü ve güvenilir sistemlerin varlığı, 'bunun çözümü vardır' algısını yaratarak bireysel kaygıyı minimize etti" ifadelerini kullandı.

Bu kronikleşen psikolojik sorunun çözümü için uluslararası iş birliğinin ve kapsamlı halk sağlığı programlarının uygulanması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.