KRT canlı yayında gergin anlar. Ünlü sunucu çılgına döndü

KRT’de yayınlanan KRT Masası programında gergin anlar yaşandı. Konuk gazeteci- yazar Mustafa Ertekin sunucu Alev Olgay’a gazetecilik ile ilgili suçlamada bulundu.

Olgay kanalın politikasının bu şekilde olduğunu dile getirince Ertekin “Sizin kanalınızın politikası gazetecilik olmalı" dedi.

Olgay duruma sinirlenerek "Biz gazetecilik yapmıyor muyuz? Bir saniye… Ben burda.. bir virgül koyalım. Gazetecilik yapmanız gerekiyor ifadesi bence ağır bir itham." ifadelerini kullandı.

Ertekin ise “3 dakika bizi konuşturuyorsunuz 25 dakika dinlememizi istiyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

Sunucu Olgay daha da çok sinirlenerek "Bu interaktif bir tartışma programı. Ben bunu anlatamıyorum galiba .Yayını yapamıyorum. Siz benim burada gazeteciliğimi sorgulayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Ertekin ise araya girerek" Siyasete mi girmek istiyorsunuz?" diye sorunca Olgay “Ne münasebet” dedi.

Sunucu Olgay sinirlenerek sesini yükseltti. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.