KRT TV binasına saldırı! 'Üzerimde el bomba var' diyerek içeri girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sarıyer'deki KRT TV'nin binasına 'üzerimde bomba var' diyerek zorla girmeye çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sırasında binada büyük panik yaşandı.

Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasına zorla girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir saldırgan akşam saatlerinde KRT TV binasına zorla girdi. KRT TV’de kısa paniğe neden saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Binada bulunan polise cep telefonundan el bombası göstererek tehditler savuran 55 yaşındaki H.Y.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

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Olay, saat 17.15 sularında Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasında gerçeklişti. Binaya gelen H.Y. ofis içerisindeki cam turnikeleri kırarak içeri zorla girdi. TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savuran H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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Gözaltındaki saldırgan hakkındaki soruşturma sürüyor.

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